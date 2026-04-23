Мать ждет, пока дочь вытащат из-под завалов: последствия атаки на Днепр и что говорят очевидцы

Атака на Днепр 23 апреля / © Борис Філатов

Реклама

Сегодня ночью россияне атаковали Днепр ударными беспилотниками. Дрон попал в многоэтажку - загорелось несколько квартир, есть погибшие и раненые. Под завалами еще могут находиться люди. В частности, мать ждет, пока дочь вытащат из-под обломков дома.

Последствия российского удара по Днепру 23 апреля

В результате прямых попаданий дронов известно об уничтожении двух автомобилей, еще около семи — разбиты. В домах вокруг места удара разбиты окна, повреждены фасады и балконы.

В поврежденной многоэтажке в Днепре в одном из подъездов полностью разрушены квартиры с девятого по шестой этаж. Об этом сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

Реклама

«Сейчас в доме отключены вода, газ и свет. Как только разрешат спасатели, начнем проводить техэкспертизу», — написал Филатов.

В целом по всему городу известно по меньшей мере о четырех локациях «прилетов» российских дронов. Пострадали не менее 13 домов. Взрывные волны уничтожили более 500 окон. От ударов известно о повреждении административного здания, электросети, выставочного центра Союза художников Украины и магазина музыкальных инструментов.

По состоянию на 10:00 известно о 3 погибших. С одним человеком до сих пор нет связи.

Из груды стекла и бетона коммунальщики смогли вытащить ежа.

Реклама

Фото: городской глава Днепра Борис Филатов / © Борис Філатов

Удар по Днепру 23 апреля: что говорят очевидцы

Очевидица событий Анастасия рассказала для Новини.LIVE, что в момент атаки вместе с семьей была дома.

«Мы уже ложились отдыхать, услышали тревогу и как летит „Шахед“. Затем последовали взрывы один за другим. Мы быстро собрались и выбежали во двор, потому что было очень страшно», — делится девушка.

В ее квартире выбило окно и повредило раму. На улице семья увидела, как горят автомобили.

Под завалами многоэтажки женщина ждет пока найдут ее дочь.

Реклама