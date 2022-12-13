Матрос, после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году, добровольно присягнул на верность агрессору.

Матрос-предатель из Крыма, попавший в плен в Херсонской области, приговорен к 13 годам заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

"Бывшего старшего матроса-гранатометчика Святошинский районный суд г. Киева признал виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что матрос, после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году, добровольно присягнул на верность агрессору.

"Он продолжил служить в РФ и вернулся в Украину вместе с войсками оккупантов во время полномасштабного вторжения на украинские территории. В конце августа 2022 года во время боевого столкновения на территории Херсонской области предатель попал в плен ВСУ", — сообщило ДБР.

Напомним, предателя из Краматорска, который "сдавал" позиции ВСУ, строго наказали.

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