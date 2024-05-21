"Май обещает быть результативным": эксперт спрогнозировал безумные потери РФ, которые она не сможет восстановить

Май может стать рекордным месяцем по количеству потерь российских оккупационных войск в Украине, особенно в личном составе, артиллерии и автотранспорте.

Май может стать рекордным месяцем по потерям российских оккупантов в Украине.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Очевидно, что в этом месяце у РОВ будет абсолютный рекорд личных потерь, который превысит 30 тысяч или их среднемесячный мобилизационный потенциал. Вероятно, май может быть первым месяцем, в течение которого компенсация за потери единицы не уменьшится до нуля, не говоря уже о плюсе, но впервые за долгое время уйдет в минус", – написал он в своем Facebook.

Коваленко также отмечает, что абсолютный рекорд потерь артиллерии очень близок из-за прилетов боеприпасов и усиления контрбатарейной борьбы. Хотя с украинской стороны все еще возникают проблемы с недостаточными средствами атаки и неполным снабжением подразделений боекомплектами.

"По всей вероятности, в этом месяце будет установлен рекорд по уничтожению автотранспорта, который частично или полностью, в подразделениях РОВ начали заменять ББМ, а потому случается чаще", — отметил эксперт.

По его словам, май "обещает быть весьма результативным".

"Но, главное, это первый месяц, который действительно сможет завести в минус по многим показателям компенсации потерь, а не только по показателю личного состава", — добавил Коваленко.

Напомним, общие боевые потери оккупационной армии России по состоянию на 21 мая составили около 495 070 человек. За прошедшие сутки было уничтожено еще 1380 захватчиков, 15 танков, 34 ББМ, 42 артсистемы и много другой техники оккупантов.

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