"Майдан-3": в ГУР раскрыли детали самой дорогой со времен Революции Достоинства пропагандистской операции россиян

В ГУР рассказали, что Россия потратила уже 250 миллионов долларов на ведение пропагандистской операции Майдан-3 в Telegram.

Российская информационная операция Майдан-3, о подготовке которой сообщил президент Владимир Зеленский, стала самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины от 2014 года и Революции достоинства.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, пишет "Бабель".

Пропагандистская операция россиян уже обходится им в десятки миллионов долларов. Общий бюджет "Майдана-3" достиг 1,5 миллиарда долларов, а для ее ведения в Telegram ушло 250 миллионов долларов.

Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех российских спецслужбах, в частности, в Главном управлении Генштаба ВС РФ и Федеральной службе безопасности, а также при Минобороны РФ и администрации Путина.

К примеру, за проект осенне-зимней дестабилизации в Украине отвечает первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко. Также в Кремле задумали сместить акценты из внешней угрозы на внутренние противоречия в Украине. За это отвечает заместитель главы правительства РФ Владислав Сурков, ранее являвшийся идеологом так называемого проекта "Новороссия".

Россия готовит операцию "Майдан-3" по дестабилизации ситуации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны. В Москве готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

Позже и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал этот план РФ. Он отметил, что "Майдан-3" направлен на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.

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