Майор на Сумщине зарабатывал миллионы гривен за фиктивные "выезды" в зону боевых действий

Работники ДБР / © Государственное бюро расследований

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Сотрудники ДБР совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили схему незаконного обогащения. Ее организовал майор одной из воинских частей на Сумщине . По версии следствия, оформив фиктивные документы о командировках в зону боевых действий.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В конце прошлого года офицер предложил шестерым подчиненным «легкий заработок» — вроде бы отправить их в Харьковскую область на фронт.

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«Он пообещал оформить документы о якобы командировке в зону боевых действий в Харьковской области, хотя на самом деле все оставались работать в штабе в Сумах. Несмотря на это военнослужащие получали реальные боевые выплаты по 170 тысяч гривен ежемесячно», — отмечают в ДБР.

Большую часть этих денег майор заставлял возвращать ему наличными, запугивая отправлением на настоящую линию фронта. В итоге, из каждой «боевой» суммы подчиненные получали лишь около 30 тысяч, а остальные оседали в кармане начальника.

За три месяца такой «оборудки» сумма злоупотреблений превысила 2,4 миллиона гривен. Майору объявили подозрение за превышение служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло за собой серьезные последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения — залог в 900 тысяч гривен.

Ранее сообщалось , что в Ровенской области офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщено о подозрении по фактам незаконной мобилизации, избиения и пытки мужчины.

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21 февраля 2025 года в селе Иванное на Дубенщине во время мобилизационных мероприятий произошел резонансный случай. Работники территориального центра комплектования увидели велосипедиста на дороге и решили действовать силовыми методами.