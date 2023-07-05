Майор требовал 150 тысяч грн от вдовы военного, чтобы ей выплатили компенсацию: как его наказали

Заместитель командира одной из воинских частей Национальной гвардии Украины потребовал от вдовы погибшего военного 150 тысяч грн в обмен на то, что ей выплатят 15 млн грн из-за потери мужа на войне России против Украины. За это его приговорили к 2 годам пребывания в дисциплинарном батальоне.

Об этом говорится в приговоре Измаильского райсуда Одесской области.

По данным материалов суда, майор 2 февраля 2023 года получил от вдовы погибшего военного Нацгвардии 150 тысяч грн за то, что ее мужа признают погибшим из-за боевых действий и женщина сможет получить 15 млн грн компенсации от государства.

На суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Также он согласился сотрудничать со следствием.

Заместитель командира воинской части приговорен к 2 годам лишения свободы, но суд заменил этот срок на 2 года пребывания в дисциплинарном батальоне.

Также военный должен оплатить 29 155 грн за проведение экспертизы.

Напомним, правоохранители сообщали, что в марте 2022 года заместитель командира одной из воинских частей заявил супруге погибшего бойца, что она и его дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 миллионов гривен. Он пообещал помочь в решении этого за "процент".

Также в Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных, чтобы продемонстрировать свою власть.

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