Майор ВСУ назвал цель активного наступления врага на фронте: до каких пор это будет продолжаться

Российские войска пытаются сейчас сделать на фронте в Украине как можно больше небольших плацдармов, чтобы продолжить свое продвижение во время лучшей погоды.

Об этом майор ВСУ из 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас сообщил в эфире телеканала "Прямой".

Майор назвал цель активного наступления российских оккупантов.

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"Когда пойдут дожди, то продвижение их основной ударной силы пехотных подразделений на легкой технике будет усложнено. Поэтому они все лето и сейчас до конца осени будут пытаться сделать как можно больше небольших плацдармов для того, чтобы их удерживать, и потом уже больше в сухой, возможно, даже морозной погоде продолжать свое продвижение. К этому нужно готовиться. Все это осознают", – рассказал Прозапас.

Он также заверил, что россияне не остановятся на фронте и не выдохнутся.

"Они не выдохнутся. Они будут делать все для того, чтобы сломить сопротивление Вооруженных сил и Украинского государства. Соответственно наша задача очень проста – не дать им это сделать. А вот как это сделать – это уже сложнее. Думаем всем обществом, всем руководством, всем государством", – высказался военный.

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Он отметил, что сейчас нельзя сказать, что у врага нет успехов. Прозапас подчеркнул, что продолжается "трудная, вязкая, во многом позиционная, изнурительная война".

"И я думаю, что она будет продолжаться еще так много месяцев. Это война ресурсов, морально-психологического состояния общества. И вот кто сможет разложить лучше на эту дистанцию свои усилия, адекватность принятых решений и концентрацию ресурсов, тот, в конце концов, и победит", – отметил майор ВСУ.

К слову, издание The Times сообщило, что российская "тактика мясорубки" работает, ведь, несмотря на большие потери, за последние два месяца враг завоевал часть Украины такими темпами, каких не было с 2022 года.

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