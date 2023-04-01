Майор запаса назвал направление, куда ВСУ могут пойти в контрнаступление

Украинские вооруженные силы, вероятно, пойдут в контрнаступление на южном направлении. Ведь тогда можно выйти на побережье Азовского моря и отрезать Крым от материковой части агрессора РФ.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Гетьман говорит, что пришел к такому выводу, учитывая тяжелую военную технику, которую Украина получает от западных союзников. Ведь наиболее удобными для такой техники не леса или жилая застройка, потому что там трудно применить такую технику. Зато гораздо лучше для нее открытые площади. Именно поэтому майор считает, что техника предназначена для южного направления, херсонских степей.

"На севере лесистая местность, там тяжело применять тяжелую технику. Донбасс – это урбанизированная местность, там тяжелая техника и танки тоже не очень уместны. Они (тяжелая техника и танки – Ред.) более уместны на открытой местности, где могут делать большое продвижение на полном ходу и достаточно быстро", — говорит Гетьман.

Он прогнозирует, что сроки контрнаступления ВСУ будут, когда подсохнет почва, — в конце весны-начале июня.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Алексей Резников говорит, что украинские воины готовятся к контрнаступлению. Он начнется уже в течение апреля-мая. По его словам, контрнаступление "планируется по нескольким направлениям".

Между тем, США генерал Марк Милли считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отбросить все российские силы за пределы своей территории в этом году.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов говорит, что ВСУ продолжают готовиться к своему контрнаступлению. Проблем с мотивацией у сил обороны нет. Но вместе с тем он просит соблюдать определенную тишину.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул: продолжается подготовка к активным мероприятиям на фронте, запланированным на вторую половину этого месяца. Глава государства заверил, что Украина не потеряла еще ни одной недели во время полномасштабной войны.

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