Майор запаса ВСУ назвал оружие, которое лучше всего подходит для сбивания "Шахедов"

Эксперт считает, что именно этим видом ПВО Украина может оградить себя от иранских беспилотников.

Военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что "Шахеды", которыми Россия постоянно обстреливает Украину, лучше всего уничтожать немецкими зенитным артиллерийским комплексом Gepard.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Алексей Гетьман заметил, что зенитный самоходный артиллерийский комплекс Gepard вряд ли может сбить российские ракеты, однако против дронов – это очень хорошая система ПВО.

"Для борьбы с "Шахедами", как и с другими целями, у нас используется средства радиоэлектронной разведки. То есть это РЛС и многое другое. Затем — это ЗРК, которые имеют электромагнитное излучение и перехватывают ракету, и может быть IRIS-T, которая имеет инфракрасное наведение. Очень хорошо себя зарекомендовали Gepard по борьбе с БПЛА еще на Купянском направлении, но их немного. Они вряд ли могут уничтожить крылату или баллистическую ракету, а вот "Шахеды" и вертолеты они способны уничтожать в воздухе на расстоянии до 4 километра", — объяснил Алексей Гетьман.

Военный эксперт добавил, что Gepard – это старый вид вооружения, который Германия может передать Украине именно для борьбы с "Шахедами".

Напомним, что Bloomberg сообщал, что до конца 2023 года Германия пришлет Украине еще одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более десятка зенитных пушек Gepard. Они должны обеспечивать прикрытие для грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья нашей страны.

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