РФ может задействовать в Харьковской области дополнительные силы: о какой угрозе предупредил майор запаса ВСУ

По словам военного эксперта, сейчас россияне используют так называемый "африканский корпус", созданный из наемников с опытом боевых действий в странах Африки.

Россияне задействовали на Харьковщине не очень большое количество военнослужащих, что даже не превышает 10% сил, которые могут продолжать наступательные действия.

Об этом сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона 14 мая.

"Они там задействовали не очень большое количество военнослужащих по сравнению с тем, что они там имеют. Это даже не превышает 10% тех сил, которые могут продолжать наступательные действия. Поэтому ожидать можно усиление наступательных действий. Есть такое предположение, что они пытаются продвинуться не вглубь, а вширь. Такое впечатление, что они расширяют эти два плацдарма, которые они сейчас занимают», – отметил Алексей Гетьман.

Он отметил, что сейчас россияне используют так называемый "африканский корпус", созданный из наемников с опытом боевых действий в странах Африки.

"Есть такое впечатление, что они хотят расширить плацдарм для того, чтобы вовлечь те силы, которые там еще у них есть. А пока они атакуют, по нашим данным, 5 батальоно-тактическими группами, это небольшое количество людей. Батальоно-тактическая группа в зависимости от того, как она сформирована... это до 1000 человек ориентировочно. А там, на Харьковском направлении – 40 тысяч, по меньшей мере, и на Сумском направлении – 30 тысяч», – сказал эксперт.

Эксперт также не исключает, что РФ может перебросить в Харьковскую область дополнительные силы.

"Они научились достаточно быстро перемещать войска вдоль линии фронта, используя железную дорогу, это у них традиционное... Вполне возможно, что они захотят подтянуть туда дополнительные силы или резервы, которые у них еще есть. Мы же знаем, что готовились где-то в Сибири не менее 120 тысяч. Плюс они еще планируют 200-300 тысяч мобилизовать», – заявил он.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в Харьковской области идет активная фаза российской операции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦИИ НА ХАРЬКОВЩИНЕ И СОВМЕСТЕ ОТ БУДАНОВА!

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