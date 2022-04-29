Майские праздники без солнечных курортов Турции и Египта: россиянам не разрешили лететь чартерами

Майские праздники без солнечных курортов Турции и Египта: россиянам не разрешили лететь чартерами

Туристам из РФ не разрешили лететь в Турцию чартерами.

Туристам из России, планировавшим провести майские праздники на солнечных курортах Турции и Египта, сообщили об отмене рейсов из Москвы.

Планируемые чартерные рейсы авиакомпаний этих стран – Turkish Airlines и EgyptAir – перенесли на более поздние даты. На майские праздники часть дополнительных рейсов Turkish Airlines на курорты Турции из российских аэропортов была отменена. Причиной оказался отказ в их согласовании авиационными властями России, сообщил РБК-Украина источник в авиационных кругах.

Отмена не касается регулярных рейсов – они подтверждены и выполняются.

Отмечается, что дополнительные полетные программы Turkish Airlines, запланированные в Россию, согласованы российскими авиавластями частично – только на внутренних маршрутах в Турции. Увеличение рейсов в Москву находится в стадии обсуждения.

Однако российским туристам и туркомпаниям следует быть готовыми к изменениям в полетных программах на рейсах Turkish Airlines – перенос сроков и дат.

По информации турагентств, все рейсы Turkish Airlines в Даламан из Москвы отменены до 15 мая. Полеты в провинцию на Эгейском побережье Турции должны были начаться с 29 апреля.

Понырять в Красном море на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх россияне тоже пока не смогут. Это касается туристов, которые собирались лететь с пакетными турами от туроператора Fun&Sun (бывшая TUI Россия).

Программа полетов на крыльях EgyptAir должна была начаться 28 апреля. Продажа туров была открыта неделю назад, но 27 апреля туристические агенты получили сообщение, что первый рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх не состоится.

Туристам было предложено перенести дату тура с 29 апреля по 9 мая и сократить продолжительность отдыха до 10 ночей. В рассылке турагентам также предложили компенсировать дни утраченного отдыха – 45 долларов в сутки.

Первый рейс в Хургаду, запланированный на 28 апреля, также был отменен, а сайт туроператора в поиске выдавал "перелеты не найдены".

Рейсы EgyptAir с 15 апреля анонсировали в Ростуризме. Их упразднение за день до вылета объясняют проблемой со стороны Египта.

Есть риски, связанные со страхованием самолетов, а также поставками запчастей на случай поломки лайнера на территории России. Египетская авиакомпания сейчас находится в сложной ситуации, так как вынуждена взвешивать все возможные последствия расширения полетов в Россию. Они не хотят потерять европейский рынок., – объяснил один из собеседников профильному изданию.

Ранее сообщалось, что гостиницы Турции могут отменить броню всех туристов из России. Соответствующее требование в связи с санкциями против России за варварскую войну против Украины направил турецким гостиницам представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur.

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