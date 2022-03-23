Мечтает увидеть маму, брата и сестру: спасенный из Гостомеля мальчик на Ровенщине ждет семью

Сейчас за ребенком ухаживают волонтеры, которых нашли для мальчика полицейские.

Его величайшая мечта – как можно скорее увидеть маму, брата и сестру. Чтобы спасти из Гостомеля своего младшего, 11-летнего сына, женщина попросила знакомых увезти его. Сама убежать не смогла. А вот люди направлялись за границу и ребенка без документов должны были оставить с полицейскими в Ровенской области.

Об этом говорится в ТСН.

«Очень сильно ее люблю и чтобы она за меня не переживала», – эти важные слова 11-летний Богдан из Гостомеля мечтает сказать маме Елене лично. Но пока не может, потому что связи с ней нет. «В Гостомеле света нет. А мамин телефон уже российские военные сломали», – добавляет мальчик.

То, что пришлось пережить Богдану и представить тяжело. Бои в его Гостомеле начались в первый же день полномасштабного вторжения россиян. Сейчас вспоминает разбитый поселок и как их двери выламывали оккупанты. Мальчишку из ада вывозили знакомые семьи, которых его мать попросила спасти сына.

«Привезли его в одно из отделений полиции в Ровно. Ведь они выезжали за границу и не могли забрать мальчика с собой», — рассказывают в ровной полиции.

В полиции нашли родственников парня, но они сейчас не могут забрать Богдана. Поэтому правоохранители и соцслужбы связались с известными в городе супругами волонтеров. «Я сразу поняла, что нужно вставать и ехать за ним», – говорит Талина Зайчук.

Косметолог Таллинна и юрист Виталий стали временными опекунами Богдана. Они уже купили ему обувь и одежду, а еще оформили в школу и подбирают кружки. А Богдан же заряжает супругов позитивом.

Однако и копы, его первые знакомые в городе, о парне не забывают. Показывают свою работу и ведут на экскурсию к криминалистам и кинологам.

Тем временем ТСН узнала еще одну мечту Богдана – он мечтает стать пожарным, чтобы спасать людей. Для него подготовили сюрприз, о котором парень не знал до последнего. Богдан не мог сдержать восторга от машин спасателей, попыток самому подсоединять рукава и побывать в диспетчерском центре. Все время с лица парня не сходит улыбка. Сожалеет только о том, что не может поделиться всем этим с мамой и старшим братом и сестрой. Найти родных парня хотят и его временные попечители

«Если бы мама Богдана меня услышала, я хотела бы ей сказать, чтобы она не волновалась, что у нас все хорошо, что мы за Богданчиком присмотримся, пока она не вернется», — говорит женщина.

«Он в мою жизнь принес такой большой кусок радости, я хочу людям сказать, что не нужно бояться братья детей, чужих детей не бывает», — добавляет ее муж.

Это призывают помнить всех украинцев.

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