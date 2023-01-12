Мечтал бомбить жилые дома в Украине: на фронте ликвидировали оккупанта-критика Шойгу

На фронте был ликвидирован оккупант Алексей Чепко, который в социальных сетях предлагал разбомбить жилые дома, в которых живут украинские блоггеры и волонтеры.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Двухсотый", изучающий социальные сети ликвидированных оккупантов.

27-летний Алексей Чепко был родом из Дзержинска Нижегородской области. Его мобилизовали осенью 2022 года в танковые войска.

Фото: телеграмм-канал "Двухсотый"

11 декабря захватчик в своих социальных сетях возмущался, что Россия не запускает ракеты по жилым домам, в которых живут украинские блоггеры и волонтеры. Он предлагал оккупационному Минобороны "ударить "Калибрамы" и "Кинжалами" по жилым домам украинцев".

Фото: телеграмм-канал "Двухсотый"

Также Чепко мечтал об ударах по "центрам принятия решений" и обзывал ведомство Шойгу "куколдами".

Ликвидировали российского захватчика 31 декабря 2022 года.

Напомним, в Соледаре Донецкой области ликвидировали 40-летнего Тимура Черепанова, добровольно согласившегося убивать украинцев. Этот оккупант любил фотографироваться в соболином меху и кичился употреблением алкоголя.

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