Мечтала о ребенке, но сгорела живьем из-за российской ракеты: подробности гибели беременной в Днепре

Погибшая беременная была у АЗС, куда прилетела российская ракета.
Российские террористы во вторник, 25 октября, ракетами обстреляли АЗС в Днепре. На месте трагедии погибла 25-летняя беременная женщина, мечтавшая о ребенке.
Об этом сообщает Мемориал.ua и мэр Днепра Борис Филатов.
Погибшей оказалась 25-летняя Инна, которая на момент ракетных обстрелов была возле АЗС. По словам Бориса Филатова, беременная сгорела заживо в своем автомобиле.
"Это беременная красавица Инна, 25 лет, которая вчера заживо сгорела в автомобиле на обычной АЗС в Днепре, которую разбомбила российская ракета", — написал Филатов.
Мемориал.ua рассказал историю женщины, которую убили россияне. 25-летняя Инна и ее муж Максим были вблизи АЗС, когда туда попала российская ракета.
Инна училась в Днепропетровском факультете Киевского национального университета культуры и искусств по специальности документоведение. Женщина работала в детском развлекательном центре. Супруги ждали рождения ребенка, однако российская ракета разрушила их мечты.
"Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь", — сказала подруга Инны Анастасия.
В убитой Инны остались муж, мать, бабушка и сестра.
Ракетный обстрел Днепра 25 октября: что известно
В Днепре вечером 25 октября после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы обстреляли АЗС. На месте происшествия вспыхнул пожар.
Из-за ракетного обстрела Днепра погибли два человека, еще три человека получили травмы. Среди погибших есть беременная женщина и работник автомойки.
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