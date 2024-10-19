"Мечтала о счастливом будущем для сына": на фронте погибла волонтер и доброволец Наталья Бойко

Наталья служила с 2023 года на Покровском направлении в составе мотопехотной бригады.

На передовой погибла военнослужащая ВСУ Наталья Бойко.

Об этом 18 октября сообщила в соцсетях ее сестра Ольга.

Вот она самая родная, та, с кем можно было обо всем на свете поделиться. но домой Наталья возвращается на щите", – отметила Ольга.

Также читайте На войне против российских оккупантов погиб чемпион мира по скалолазанию

Наталья добровольно присоединилась к рядам ВСУ 28 июля 2023 в составе воинской части А1619. Она служила в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

"Все время несла службу на Покровском направлении и верила в будущее, за которое так упорно боролась для себя и сына. Жизненная дорога закончилась на Павлоградском направлении, откуда в воскресенье Наталья вернется на щите", – рассказала сестра военнослужащей.

Волонтер и доброволица Наталья Бойко / Фото: из соцсетей

Сестра погибшей военнослужащей пообещала сообщили о дне и времени захоронения позже.

У Натальи Бойко остался сын / Фото: из соцсетей

Со страницы женщины-добровольца известно, что она активно волонтерила с 2022 года и продолжала объявлять сборы для военных уже после своей мобилизации. Одна из последних публикаций Натальи – просьба поддержать петицию о присвоении звания Герои Украины ее павшему побратиму.

Напомним, на войне погиб один из лучших операторов БПЛА 68-й отдельной егерской бригады Виктор Стельмах с позывным Саба. Отмечается, что воин лично уничтожил более 500 оккупантов.

Читайте также: