Мечтали о смерти, чтобы прекратилась пытка: британец освобожденный по обмену рассказал об издевательствах над пленными

Парамедик из Великобритании Джона Хардинга обменяли 21 сентября вместе с героями "Азовстали" и еще несколькими пленными иностранцами. В настоящее время он лечит последствия многочисленных травм и рассказывает миру, на что способны воины страны-агрессорки, говорится в ТСН.

О встрече с братом Дениз Хардинг не может рассказывать без слез. "Когда он вошел в комнату, все выглядело хорошо. Но потом я поняла, какие травмы... Он снял кофту, и я увидела ребра, его руки были повреждены... Я обняла его крепко-крепко и сказала, что они сделали из тобой?!", — говорит сестра уволенного Дениз.

Парамедик, участвовавший в обороне Мариуполя и попавший в плен в мае, рассказывает, после выхода из "Азовстали" на четыре дня оказался в лагере для военнопленных, а затем его перевезли в так называемый "следственный изолятор" в Донецке. И уже там – охранники использовали его как "боксерскую грушу". "Они схватили меня, заковали в наручники, и вытащили из камеры. Толкнули меня на пол, их было по крайней мере четверо, и я лежал на полу с руками за спиной, и меня били в грудь, по ребрам, почкам, по лицу, и один мужчина встал мне на бедра и прыгал на мне", — рассказывает бывший пленник.

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У Джона повреждены нервы рук, трещины в ребрах, сломанный копчик. 59-летний британец признается, думал, что не выживет. К заключенным относились плохо, давали очень мало воды и пищи и не разрешали никаких прогулок на открытом воздухе. Но главное – били ради забавы. "Это продолжалось около 30 минут. Могло дольше, могло меньше. Честно говоря, было несколько раз, когда я просто хотел бы с этим покончить. Если тебя убьют — пусть бы это уже закончилось", — вспоминает ощущение Джон Хардинг.

В так называемом "следственном изоляторе" Джон провел 9 дней в камере четыре на два метра вместе с другими пленниками. Оккупанты угрожали ему смертной казнью и даже заставили записать прощальное видео для дочери. Впрочем, после — его на несколько месяцев перевели в тюрьму — где условия были лучше. В так называемой "ДНР" над ним и его согражданами устраивали судилище, впрочем, все изменилось 21 сентября, когда увезли неизвестно куда – Джон был уверен, что это последнее путешествие.

Об обмене узнал уже в самолет, тогда же впервые за месяцы нормально поел. Вместе с Джоном Хардингом из российского плена удалось уволить еще 4 британцев. Сейчас они пытаются восстановить здоровье – как физическое, так и психическое. Но главное — рассказывают миру, на что способны русские палачи, пленники которых еще немало украинцев.

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