"Мечтаю, чтобы мне ногу до колена оторвало": боец об усталости на фронте

"Джокер" рассказал шокирующую историю, как некоторые бойцы на передовой радуются ранениям. В то же время отмечает, что сам собирается воевать до победы.

27-летний Виталий "Джокер" – один из лучших пехотинцев 28-й механизированной бригады. Мужчина воюет на фронте с первого дня полномасштабного вторжения, а последний год – в пехоте на нуле. За это время он был в отпуске всего 10 дней.

О том, как военные устали, он рассказал в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.

"В грязи с ног до шлема после трех суток на передовой позиции. Выдающийся и авторитетный человек на войне, два года с первого дня на фронте, год в пехоте на нуле, всегда старший на позиции, командир штурмовой группы", — так описывает его Бутусов .

На вопрос журналиста, о чем мечтает Виталий, боец полушутя говорит, что мечтает, чтобы ему оторвало ногу до колена.

"Потому что просто уйти с войны я не могу. Сказать, что я не устал — устал. А так, оторвало ногу — полгода отдохну. Поставят протез — потом вернусь назад. Может и не буду пехотинцем, но могу быть дронщиком или АГСником. То есть на позиции, где не надо много бегать. А если нормальный протез поставят, то может и буду бегать", — говорит полушутя "Джокер".

Уже серьезнее Виталий признается, чтобы был бы не прочь отдохнуть хотя бы три месяца.

"Нужно морально отойти, чтобы по крайней мере вернулся сон. Сейчас я чувствую, что организм уже подводит. Надо восстановить здоровье. Ну еще год-два я здесь протяну. А дальше мы (ветераны. – Ред.) будем людьми, постоянно ездящими по больницам", – сказал он.

"Джокер" рассказал шокирующую историю, как некоторые бойцы на передовой радуются ранениям, потому что настолько устали быть постоянно на фронте.

"Я когда-то шел с товарищем. А он говорит: "Блин, год уже не ранило". Потом раз – и ему в ногу прилетает. Его несут, а он радуется, улыбается, что он отдохнет", – отмечает боец.

В то же время он осуждает уклонистов или тех военных, которые пытаются отсидеться в тыловых частях.

"Есть война. Я не понимаю, ну смысл там сидеть (в тылу. – Ред.). Если я хоть на чуть-чуть смогу приблизить нашу страну к победе, то как я могу там сидеть. Я на войне до тех пор, пока идет война. Или меня убьют, или она закончится. Пока идет война – буду воевать", – подытожил боец.

Напомним, что в законопроекте о мобилизации, который был отозван правительством, предполагалась демобилизация после 36 месяцев службы.

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