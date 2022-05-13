Мед с QR-кодом: директор Kalush Orchestra поделился, как участники "Евровидения-2022" помогают ВСУ

Директор украинской группы Kalush Orchestra, представляющий Украину на "Евровидении-2022", Николай Кучерявый рассказал о поддержке участников-конкурентов.

Так, украинские исполнители во время общения с артистами всегда говорят о войне в Украине и призывают помогать.

Как отметил Кучерявый в эфире телемарафона "Єдині новини", фидбек от людей бешеный. В частности, группа обратилась ко многим участникам конкурса, которые в итоге помогли средствами для украинской армии.

"У нас есть мед с QR-кодом на донаты на украинскую армию, мы его всегда дарим. И мы презентовали его почти всем участникам "Евровидения". Все они задонатили, неизвестно, сколько средств, но они мне присылали скриншоты", – поделился он .

Кроме того, Николай подчеркнул, что представительница Литвы Monika Liu всегда выходит с флагом Украины. А во время пресс-конференции она высказалась о войне в Украине, призвала всех поддерживать нашу страну и воскликнула "Слава Украине!".

Напомним, ранее директор Kalush Orchestra рассказал о запретах для группы на "Евровидении-2022". В частности, коллективу запретили показывать на сцене первую версию постановки.

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