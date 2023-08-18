"Медицина на нуле": в оккупированном Мариуполе скончался годовалый ребенок

В Мариуполе не смогли положить ребенка в больницу.

В оккупированном Мариуполе умер годовалый ребенок из-за отсутствия оборудования и профессиональных врачей.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Как рассказала мать ребенка, ее годовалая девочка начала бледнеть, после чего ее отвезли в местную больницу.

"Необходимо было сделать компьютерную томографию, но аппарата в медучреждении просто нет. Поэтому врачи сделали укол, даже не сказав родителям какой. После чего сказали, что надо вести ребенка в Донецк, потому что "в городе детской больницы нет и класть ребенка негде ", – говорится в сообщении.

Тем не менее, вечером того же дня ребенок умер.

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Как отмечают в городском совете, ситуация в оккупированном Мариуполе катастрофическая. Не хватает врачей и медицинских препаратов.

"В больницах нет современного оборудования, ведь оно было либо уничтожено россиянами, либо вывезено. Люди не могут получить не только нормальную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства. В частности, мариупольцы сообщали об отсутствии инсулина", — рассказали в городском совете Мариуполя.

Тем временем в школе, открытой в оккупированном городе Мариуполе Донецкой области, на стенах появились цитаты президента государства-агрессорки Владимира Путина.

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