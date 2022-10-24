Медицинская крепость: в Харькове открыли новую амбулаторию с усиленной защитой вместо разрушенной поликлиники

В Харькове в разбитом районе на Северной Салтовке открыли новую амбулаторию, вместо поврежденной поликлиники, туда вражеские снаряды попадали не менее 7 раз, говорится в ТСН.

За семиметровым забором расположилась новая мобильная амбулатурия. Бетонные плиты, мешки с песком и металлические укрепления должны уберечь от попадания обломков, если снаряд прилетит рядом.

Медперсонал оказывает помощь жителям Северной Салтовки. Владимир еще в мае вернулся в Харьков и с тех пор начались проблемы со здоровьем. "Сейчас ситуация такова, что спокойным быть тяжело. Беспокоит уже давно, просто не было возможности прийти, 10 поликлиника у нас не работает. Ну, а беспокоит давление. Операция была на глазах. Сделали кардиограммку, померили давление, выписали рецепты, записали к узким специалистам" ", – рассказывает мужчина.

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Все пациенты ранее посещали 10-ю поликлинику в этом микрорайоне. С первых дней войны здание оказалось на линии фронта. Тогда еще медики пытались работать в подвалах, там прятались и местные. Только в марте насчитали семь попаданий. Из-за смертельной опасности решили все же закрыть медучреждение. Врачи выехали за границу, а открытие новой амбулатории позволило им вернуться. "Мне вообще очень хотелось работать, когда я узнала, что открывается, сразу все покинула и приехала сюда. Потому что не могу сидеть ничего не делать", — рассказывает медицинская сестра Александра Лисняк.

В амбулатории постоянно работают 5 семейных врачей. Остальные специалисты принимают поочередно.

Временное медучреждение открыли вблизи метро, во время воздушных тревог медики с пациентами спускаются в подземку, ведь высокая изгородь может спасти только от разлета обломков. От прямого попадания ракеты не убережет.

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