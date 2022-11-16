Медицинская помощь уже на передовой: какие средства тактической медицины передал Parimatch ВСУ за 9 месяцев

За 9 месяцев полномасштабной российской агрессии в Украине бренд Parimatch передал ВСУ медицинское оборудование и различные изделия медицинского назначения на сумму 7 миллионов гривен. Прежде всего речь идет о средствах первой необходимости для военных на передовой — медикаментах, тактических аптечках и медицинских изделиях.

Своевременное предоставление первой помощи защитникам на поле боя в разы повышает шансы спасти их жизнь. Поэтому Parimatch с первых дней войны закупает и передает тактические аптечки на линию фронта. Аптечки включают критически важные средства медицинской помощи — фиксаторы, шины, приспособления для лечения переломов, турникеты. Своевременное их применение в течение «золотого часа» после ранения является определяющим фактором для сохранения жизни в зоне активных боевых действий.

Кроме средств тактической медицины, компания также обеспечивает ВСУ медицинскими изделиями, ускоряющими восстановление раненых бойцов. В частности, пластинами, имплантатами, металлоконструкциями для лечения переломов и других травм.

«Многие военные, получившие ранения в боях, смогли сохранить жизнь благодаря своевременной первой помощи. И большинство из этих военных после реабилитации готовы снова ехать в самые горячие точки, чтобы продолжать деоккупировать украинские города. Поддерживать и обеспечивать их всем необходимым — наша гражданская обязанность», — отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Напомним, Parimatch также поддерживает другие инициативы по оказанию первой медицинской помощи. В рамках инициативы UNITED24 компания присоединилась к сбору средств на реанимобили. «Скорые» уже направлены в регионы и используются по назначению: доставляют в больницы пострадавших от российской агрессии украинцев.