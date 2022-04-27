Медицинская помощь в Польше для беженцев из Украины: как записаться к врачу и какие документы нужны

Медицинская помощь в Польше для беженцев из Украины: как записаться к врачу и какие документы нужны

Читайте на сайте ТСН.ua все, что нужно знать о медицинской помощи в Польше для украинцев 2022 года.

Украинцы, прибывшие на территорию Польши, убегая от войны, имеют такое же право пользоваться медицинской помощью в Польше, что и граждане этой страны. Если вы не знаете, что делать, если заболели, эта информация будет вам полезна.

Бесплатная медицинская помощь в Польше для украинцев: кто имеет право

Все граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в стране. Для этого нужно иметь документ, удостоверяющий дату пересечения лицом польской границы.

Для получения информации о бесплатной медицинской помощи в Польше для украинцев, звоните по телефону: 800 190 590. Это круглосуточная и бесплатная горячая линия, где можно пообщаться на украинском языке. Также можно найти дополнительную информацию на сайте pomagamukrainie.gov.

Украинцы, которые пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года, могут бесплатно обратиться к врачам-специалистам, врачам первичного звена, стоматологам, пройти лечение и реабилитацию в стационаре или получить диагностические исследования. Санаторно-курортное лечение в этот список не входит.

Как записаться к врачу

Вам не обязательно иметь направление к врачу первичного звена (терапевты, семейные врачи, педиатры). Нужно выбрать клинику, записаться на прием к нужному вам специалисту по телефону или непосредственно в больнице.

Список документов, которые нужно взять с собой

Медицинская помощь в Польше для украинцев 2022 года / pixabay.com

Обязательно нужно предоставить номер PESEL или предъявить паспорт с отметкой о въезде на территорию Польши после 24 февраля 2022 года. Так вы получите право на бесплатную медицинскую помощь.

Кроме этого нужно иметь при себе:

медицинскую документацию – результаты последних исследований, выписки из больницы, нереализованные направления к специалистам в Украине;

список лекарств, которые вы принимали до этого – также не забудьте взять их упаковку, так врачу будет проще подобрать вам необходимые препараты и определиться с дозой;

медицинскую книгу ребенка и информация о его прививках — если вы хотите получить медицинскую помощь для несовершеннолетнего.

В случае получения серьезной травмы или болезни следует сразу обратиться в приемное отделение ближайшей больницы. Также можно вызвать скорую помощь по номеру 112.

В каких случаях можно вызвать скорую помощь в Польше

Скорую медицинскую помощь в Польше можно вызвать только при условии, что есть непосредственная угроза жизни или здоровью (потеря сознания, нарушение сердечного ритма, боль в груди, травмы, которые не позволяют самостоятельно добраться до больницы, кровотечение). В таком случае медицинская бригада оказывает помощь бесплатно и выезжает на вызов немедленно.

За немотивированный вызов скорой помощи в Польше налагается штраф в размере 500-1500 злотых (около 3407-10223 гривен). А потому в менее серьезных ситуациях, например отравления, лихорадка, нужно обратиться к SOR.

Можно ли получить возмещение стоимости лекарства

Из положений закона " О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны " украинцы беженцы имеют право на возмещение стоимости лекарства.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Health4Ukraine. Когда данные будут проверены, на указанную электронную почту придет сообщение с индивидуальным кодом. По этому коду можно получить лекарства в польской аптеке на сумму до 500 злотых (около 3407 гривен). Но для этого необходимо также зарегистрироваться в специальном приложении, а код показать на экране телефона фармацевту.

За 500 злотых можно покупать лекарство как без рецепта, так и по рецепту. В систему включены все аптеки, действующие на территории Польши.