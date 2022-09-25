Медик-защитница Мариуполя, которую на днях освободили из плена РФ, родила первенца

У освобожденной из плена военной медика Марьяны Мамоновой, героически защищавшей Мариуполь, сегодня родился ребенок.

Медик Марьяна Мамонова стала мамой утром 25 сентября. Украинка родила девочку.

Об этом рассказала ее мама в комментарии СМИ.

Бывшая пленница РФ, которая родом из Ровенской области, стала мамой в Луцком перинатальном центре. Защитница и ее дочь чувствуют себя хорошо.

Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра с весом 3250 гр, рост 57 см.

Отметим, в день освобождения, когда у Марьяны журналисты брали комментарий, девушка говорила, что больше всего боялась родить именно во время обмена. В плену она находилась с начала апреля.

К слову, один из освобожденных украинских воинов сделал предложение своей девушке прямо в больничной палате на третий день после обмена. На распространенных видеокадрах видно, как девушка сидит на больничной койке в палате, а любимый-защитник делает ей предложение со словами: "... войну, Золочев. Не знаю, что было сложнее. Выйдешь за меня?".

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

В частности, среди освобожденных — командиры-защитники "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Следует заметить, что глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева заявила, что освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

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