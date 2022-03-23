Медики-добровольцы вывозят людей из-под обстрелов в Ирпене: часто несут стариков к скорым на себе

Медики-добровольцы вывозят людей из-под обстрелов в Ирпене: часто несут стариков к скорым на себе

Многие ирпинцы вывозят с собой домашних любимцев.

Оккупанты продолжают равнять с землей Ирпень. Огненным железом поливают жилые кварталы и днем и ночью. В городе до сих пор остаются гражданские, ежедневно под обстрелами эвакуирующие военные, полицейские, волонтеры и даже медики-добровольцы.

Об этом говорится в ТСН.

Утреннее совещание медиков-добровольцев начинается по военному, полчаса достаточно, чтобы решить все оперативные вопросы. Бригады – готовы выезжать в Ирпенский фронт.

Врач на псевдо Корса родом из Львова, но давно живет на живописной Корсике. С началом российского вторжения сразу вернулся на Родину, спасать украинцев. Его помощь нужна на окраине Ирпеня, где перевалочный пункт для эвакуированных и раненых. Кареты скорых почти не стоят на месте, одна за другой срываются в горящий город.

Сейчас скорые, кроме непосредственно медицинской миссии, выполняют еще и эвакуационную роль, забирают людей, которым удалось вырваться из Ирпеня из эпицентра боевых действий.

Из ада, устроенного русскими захватчиками, людей вывозят десятками. Все они – пожилые, те, кто корнями прирос в свою землю и до последнего не хотел уезжать. Своих спасателей горожане благодарят со слезами, ведь людей медики иногда даже выносят на себе.

Многие ирпинцы вывозят с собой домашних любимцев. Здесь постоянно – крутится не менее десятка хвостатых, но никакого лая или мяуканья. Животные – испуганы не меньше чем людей.

Во время одного из рейсов вместе с беженцами правоохранители вывезли и мародеров.

Эвакуированным оказывают первую помощь, на месте – есть еда и вода. Дальше беженцев сажают в автобус, который вывезет в безопасность. Сначала в Киев, а дальше – кто куда.

Читайте также:

Броварское направление враг против не смогло, поэтому перешло к обстрелам из "Искандеров" и тяжелой артиллерии

Тростянецкая община на Сумщине в огне и дыме: кафиры пытают людей

Харьковчане живут практически под землей, российские "Грады" и "Смерчи" не перестают лететь в их дома