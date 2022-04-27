Медики на "Азовстале" показали нечеловеческие условия, в которых прооперировали сотни раненых: раны гниют без медикаментов

Защитники Мариуполя просят об экстракшне – это специальная военная операция, которая позволяет вывезти и спасти большое количество людей – во время Второй мировой войны так смогли спасти из окружения более 330 тысяч человек.

Боевая медичка из полевого госпиталя показала шокирующие фотографии, в которых сверхсложных условиях оказывается медицинская помощь защитникам и гражданским в окруженной "Азовстали", и говорит, что раненых здесь более шести сотен человек, говорится в ТСН.

"Госпиталь в осаде работает в ужасающих условиях под постоянными обстрелами российских авиаций, артиллерии, условия для проведения операций средневековые, врачам приходится оперировать в свете налобных фонарей. Обезболивающих не хватает, а еще антибиотиков. Раненый даже после поспешных операций могут получить гангрену, сепсисы и прочее", - говорит медик.

(Фото: Nava Mrpl UA)

«В нашей группировке есть около 600 раненых ребят, разного уровня сложности, им очень нужна медицинская помощь, здесь нет медикаментов, нет условий, персонала, который мог бы им помочь, у нас есть гражданские раненые, которые мы даем помощь насколько можем», – рассказывает командир морских пехотинцев Сергей Волын.

Сергей Волина – командир морских пехотинцев обращался к мировым лидерам с просьбой о спасательной операции для гражданских и военных здесь. «Я провел обращение ко всем мировым лидерам, к дипломатам. Я кричал, насколько мог, чтобы к нам применили экстракшен», — говорит он.

В качестве примера Сергей приводит эвакуационную операцию вблизи Дюнкерка – тогда в окружение попали сотни тысяч людей и им на помощь двинулись все имеющиеся суда и военные, и торговые. Обычные судоходы шли спасать своих — под огнем артиллерии и авиаударами увезли более 338 тысяч человек.

Сейчас мощные обстрелы Мариуполя продолжаются, оборона продолжается. «Что делает Российская Федерация с нашими детьми, с нашими семьями, насильственно вывозящими их в РФ, это моя страна, я хочу жить в демократии, а не у тирана», — говорят скрывающиеся в бункере люди.

Больше всего здесь соскучились по тишине, свежему воздуху, по воде и хлебу, "хлебусичок" — так называют его люди, которые уже более двух месяцев не могут жить по-человечески.

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