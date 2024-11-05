Медиков переводят в штурмовики на фронт: депутат шокировала заявлением

В качестве примера депутат привела своего знакомого-ребилитолога, которого перевели на должность стрелка.

Народная депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что медиков в Украине начинают переводить в штурмовики на фронт.

Об этом депутат заявила в эфире "Радио Свобода".

Скороход подтвердила, что есть случаи, когда медиков переводят на боевые должности на "ноль".

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"Это действительно правдивая информация. И ко мне непосредственно обращались медики. Перевод задел обычных врачей, медсестер, реабилитологов, которые ну никак не могут стать пехотой, потому что у нас и так огромная нехватка персонала в госпиталях", — подчеркнула нардеп.

"Мы понимаем, что есть еще и вопросы личностей – когда людей просто прячут на определенных должностях в ротах охраны. Вместо того, чтобы отправлять боевые специальности в пехоту или штурмовики, у нас отправляются врачи", – добавила политик.

В качестве примера она привела своего знакомого-ребилитолога, которого перевели на должность стрелка.

"Он прекратил быть врачом на войне фактически", — уточнила Скороход.

Она также прокомментировала, насколько массовое такое явление.

"По приказу это должно быть до 20%. Это приказ Сырского. Он имплементирован командующим Медицинскими силами. Мы его вроде бы немного приостанавливали, но сейчас уже врачи снова звонят и говорят, что происходит то же самое. Ко мне вообще звонят и медсестры, и медбраты, и даже санитары", – рассказала депутат.

Напомним, накануне народный депутат Марианна Безуглая заявила, что Командование Медицинских сил ВСУ запланировали с 4 ноября "тайком возобновить отправку медиков в пехоту". По ее словам, сейчас в пехоту отправляют людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot.

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