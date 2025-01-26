Медиков снова переводят в штурмовики, несмотря на запрет Зеленского: детали скандала

Скандал с "опехочеванием" медиков на этот раз возник в 108 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ.

Несмотря на указ президента Зеленского о запрете перевода медиков на боевые должности, в Украине снова разразился скандал из-за "опехочевания" служащих в армии медработников.

Об этом заявил начальник лечебного отделения медицинской роты 108-й отдельной бригады ТРО Дмитрий Мамаев.

По его словам, фельдшеров 108 бригады перевели на должности пулеметчика и стрелка.

"Всех поздравляю, моих медицинских специалистов, а именно фельдшеров, выполняющих кучу специализированной работы и находящихся на соответствующих должностях на Роль1 (стабилизационный пункт и лазарет), которые служат в 108-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ, приказом нового командира воинской части, полковника Сергея Зубенко были переведены на должности пулеметчика и стрелка стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты", – пишет Мамаев.

Медик утверждает, что приказ командования бригады выдало "задним" (позавчерашним) числом.

"И так дерибанят медиков здесь уже не впервые. Что там по Указу Президента и по решению СНБО по запрету перевода людей с медицинским образованием на немедицинские должности", – спросил военный медик.

Также к посту Мамаев прикрепил свой рапорт, в котором объяснил, почему считает нецелесообразным перевод своих фельдшеров в пехоту.

Напомним, осенью и в декабре 2024-го в Украине разразился скандал из-за перевода военных медиков в пехоту. Народная депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что медиков переводили в штурмовики на фронт.

После этого Владимир Зеленский подписал указ, где говорится о запрете назначать медиков на военные должности, не связанные с медицинской службой.

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