Мединский обвинил Киев в срыве обмена пленными и телами погибших: Украина опровергает

Помощник российского диктатора Владимир Мединский / © Associated Press

Реклама

В субботу, 7 июня, помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы «неожиданно перенесла» как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Помощник российского диктатора заявил, Украина получила первый список из 640 военнопленных, которых Россия классифицирует как «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь», — с целью начать обмен.

Реклама

В то же время Мединский обвинил украинскую сторону в том, что она якобы «неожиданно перенесла» как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными на «неопределенный срок». Он также призвал Киев «немедленно выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле».

Помощник главы Кремля также заявил, что Россия уже доставила в район обмена первую партию из 1212 тел украинских военных в рефрижераторах.

«РФ призывает Украину забрать тела 6 000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески отдать их земле», — отметил Мединский.

В ответ источники РБК-Украина отметили, что обмен готовится, а россияне лишь пытаются давить на переговорную группу.

Реклама

«Во-первых, никакой репатриации вчера не произошло, россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются давить на переговорную группу. Обмен готовится, а любые подробности могут очень сильно повлиять на это, это чувствительный вопрос», — отметили источники.

Ранее 6 июня в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности.

«Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших Защитников», — отметили там.