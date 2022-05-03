"Медленнее, чем представляют украинцы": Жданов спрогнозировал, когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов считает, что война в Украине будет продолжаться до 2023 года.

Он отметил, что "горячая" фаза войны будет длиться 4-5 месяцев, а освобождение оккупированных территорий будет происходить медленно.

Об этом он сказал в интервью на Youtube-канале "Украина 24".

Олег Жданов подчеркнул, что "горячая" фаза войны продлится 3-4 месяца, а освобождение оккупированных территорий будет происходить медленнее, чем это представляют украинцы. Он добавил, что, вероятно, все закончится в начале 2023 года.

"Соглашусь с оценкой Бориса Джонсона, о том, что до 2023 года мы еще будем в этой войне. Прогноз остается. В любом случае горячая фаза до нескольких месяцев – это точно. Потому что наступление будет гораздо медленнее, чем оборонная часть идти, наступать гораздо сложнее", – подчеркнул Жданов.

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