Медленнее, но с меньшими потерями: ВСУ изменили тактику контрнаступления — NYT

За первые две недели наступательных действий украинская армия потеряла пятую часть поставленной на фронт техники.

Чтобы снизить уровень потерь военной техники, ВСУ изменили тактику ведения контрнаступления. Это привело к замедлению деоккупации украинской территории.

Об этом в субботу, 15 июля, сообщило американское издание The New York Times.

В публикации говорится, что в России было много месяцев, чтобы подготовиться к контрнаступлению, так что по всей линии южного фронта обустроены минные поля, танковые ловушки и окопаны войска, а над головами украинских военных все чаще летают российские разведывательные беспилотники и ударные вертолеты.

Учитывая мощные укрепления, говорят эксперты издания, неудивительно, что Украина понесла серьезные потери на ранних этапах кампании. За первые две недели контрнаступления были повреждены или уничтожены до 20% поставленной на фронт военной техники, в том числе танки и бронетранспортеры, которыми ВСУ намеревались выбить россиян с позиций.

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Теперь украинские войска больше сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности. Это привело к тому, что уровень потерь техники снизился до 10%, но в то же время снизился темп контрнаступления.

Украинские войска, по информации издания, преодолели только 8 километров из необходимых 96, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части.

Военные эксперты NYT утверждают, что первые 25 км контрнаступления будут самыми тяжелыми, поскольку наступающим войскам, как правило, нужно втрое больше сил, чем обороняющимся.

Напомним, командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский сообщил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет не так быстро, как хотелось бы, из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.

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