В настоящее время 480 медучреждений подали свои предложения и 366 из них подтверждено соответствие заявленным требованиям.

Медосмотры военнообязанных теперь будут проводиться на базе гражданских медучреждений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram 19 мая.

"Чтобы такие медосмотры проводились мультидисциплинарными командами врачей и услуги были бесплатными для пациентов, внедрен новый пакет медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий", — говорится в сообщении.

Государство, в частности, будет финансировать:

проведение медосмотров, включающих лабораторные и инструментальные исследования;

направление при наличии показаний в другие медучреждения и предоставление специализированной медицинской помощи;

оформление справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья.

Перечни учреждений уже сформированы и представлены в НСЗУ.

В настоящее время 480 заведений подали свои предложения и 366 из них подтверждено соответствие заявленным требованиям по кадровому потенциалу, перечню оборудования и наличию соответствующих помещений для прохождения ВЛК.

"Минздрав также продолжает работу и над юридическими изменениями и цифровизацией процессов, в частности организацией электронных очередей и электронного документооборота", — отмечает Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития.

В частности, уже приняты изменения в два закона, которые регулируют вопросы привлечения гражданских медучреждений и упрощают обращение отдельных документов.

Ранее сообщалось о том, что военно-врачебные комиссии развернут в гражданских медучреждениях.