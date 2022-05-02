Медсестра из Лисичанска, которая на растяжке потеряла обе ноги, не потеряла сознание и координировала свое спасение

23-летняя медсестра из Лисичанска, взорвавшаяся на мине, вышла замуж за своего любимого во Львове.

Молодая женщина потеряла обе ноги, но говорит, что ничто не заставит ее потерять жажду жизни, говорится в ТСН.

Во время первого свадебного танца Виктор кружит свою Оксану на руках. В палате плачут все, даже мужчины. Заботливо втирает слезы любимой и ее жених.

Их жизнь круто изменилась 27 марта – Оксана – медсестра Лисичанской детской больницы, вместе с женихом возвращались домой, но оказалось, что тропа заминирована. «Эту тропу я знала очень давно. Муж с другом остановились и я увидела торчащий снаряд в земле, я хотела ему показать, возвращаюсь и только успела крикнуть: «зай, посмотри», он смотреть, а я подлетаю», — рассказывает Оксана.

«Она настолько сильна, она в тот момент даже не потеряла сознание, она координировала все наши действия. У меня опустились руки, я не знал, что делать. Она кричит, что скорую вызывайте», — вспоминает Виктор.

Чтобы было быстрее, к машине медиков мужчина нес Оксану на руках. «Мне хотелось плакать, но я не мог плакать, шок, непонимание, что это происходит. Страх потерять очень близкого человека, мы с ним прожили уже 6 лет в гражданском браке», – говорит мужчина.

Сначала Оксану привезли в Лисичанскую больницу, там сделали 4 операции – ампутировали обе ноги и 4 пальца на левой руке. Через несколько дней женщину эвакуировали в Днепр. Оксана призналась нелегко. «Я просила, что не хочу так жить, у меня 2 детей, я не хочу, чтобы они меня видели инвалидом, я не хотела для семьи быть обузой, но благодаря поддержке я с этим смирилась, надо жить дальше», — убеждает Оксана.

И активно принялась за реабилитацию. Тренируется она настойчиво, по несколько часов в день и снимает свои усилия, потому что, вероятно, ее пример может вдохновить отчаявшихся. Врачи удивляются силе воли Оксаны. Впереди у нее еще продолжительное лечение. «Проводится дозаживление ран, пациентка ожидает продолжения реабилитации и протезирования в ближайшее время», — рассказывают хирурги.

Через несколько дней Оксану ждет путешествие в Германию, на реабилитацию едет вместе с мужем. «Он моя помощь, поддержка, наверное благодаря ему я так оптимистично смотрю на жизнь и продолжаем жить дальше», – утверждает медсестра.

«Бог не дает испытания, которые мы не можем пройти, поэтому у нас есть путь, мы идем по нему, все будет хорошо у нас», — убеждает муж Оксаны.

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