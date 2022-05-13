Медсестра из Лисичанска, потерявшая две ноги, получила медаль "За спасенную жизнь"

Медсестра из Лисичанска, потерявшая две ноги, получила медаль "За спасенную жизнь"

Владимир Зеленский вручил медаль "За спасенную жизнь" 23-летней медсестре из Лисичанска, которая потерялась обе ноги, спасая жизнь мужу.

Об этом говорится в Указе президента Украины №331/2022 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всемирного дня медицинской сестры", пишет Луганская ОГА.

"За весомый личный вклад в спасение жизни и здоровья граждан в условиях военного положения, самоотверженное выполнение профессиональной обязанности отмечено несколько медицинских работников. Среди них и Баландина Оксана Юрьевна — сестра медицинского стационарного отделения для лечения и реабилитации детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики коммунального некоммерческого предприятия "Луганская областная детская клиническая больница"", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 27 марта в Лисичанске 23-летняя Оксана и ее жених Виктор возвращались домой, женщина шла впереди. Почувствовав опасность, она успела обернуться, чтобы предупредить мужчину, и раздался взрыв. Виктор не пострадал, а Оксана получила тяжелые травмы – потеряла обе ноги и четыре пальца на руке. Помощь ей оказывали в Лисичанске, Днепре и во Львове. В городе Льва пара и поженилась.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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