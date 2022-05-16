Медведчук без заправок "Глуско" – важный экономический удар по кошельку агрессора

Путин разрушает, его приспешники отстроят, к тому же собственным, как говорится, преступно приобретенным имуществом.

Виктор Медведчук остался без разветвленной сети заправок "Глуско". Кабмин передал топливный актив кремлевского кума на 172 станции в распоряжение государства, говорится в ТСН.

В 2014 году с оккупацией Крыма в Украине бойкотируют российский бизнес. Под ударом разъяренных граждан российская сеть «ТНК». Народный гнев был не без причины, ведь заправками владело фактически государство Россия через корпорацию «Роснефть», которой руководит Игорь Сечин, работающий с Путиным еще с далеких 90-х.

Очевидно, что российским заправкам не суждено было долго жить в Украине. Поэтому Кремль пошел по старой как мир тактике, спрятав от глаз ненавистные таблички российского бизнеса. Так в мгновение ока по всей стране на месте российских ТНК, начали появляться швейцарские «Глуско». Заправляться в швейцарцев – дело совсем другое, но из швейцарии на этих АЗС были только документы.

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Никому неизвестный швейцарец Нисан Моисеев вот так взял, и просто выкупил у российской государственной корпорации разглушенную сеть АЗС. А после этого стал крупнейшим и эксклюзивным импортером российского сжиженного газа в Украину.

Секрет успеха однажды разоблачили журналисты «Схем». Они, фиксируя, как Виктор Медведчук возвращался из Москвы в Киев, установили – среди пассажиров частного самолета – тот самый швейцарец Нисан Моисеев.

В первой плетне от провального российского вторжения украинская разведка заявила, что в Кремле начинают разбираться, почему, несмотря на выделенные 5 миллиардов долларов на дестабилизацию Украины, оккупантов никто не встречал с цветами. Нужно понимать, что чемоданами наличных денег Медведчуку денег не давал.

Единственное, что в России есть – так это ее сырье, которым с первых дней войны позволяли торговать и соответственно зарабатывать только путинскому куму. За эти деньги, как минимум, Медведчук финансировал три телеканала, которые запретили еще до войны.

И дело так называемых швейцарских заправок, на самом деле только первый шаг, когда Украина по-настоящему за 8 лет дает экономический отпор агрессору.

Причастных в Украине к кремлевскому режиму может ожидать конфискация имущества. Это касается всех: от владельцев паспортов России и Белоруссии до компаний, которые платят большие налоги агрессору.

Решение о такой конфискации будет принимать Высший антикоррупционный суд из представления органов государственной власти. И что интересно – решение суд должен принять за десять дней.

Унижение Путина: было русское, станет наше

Более 17 тысяч украинских компаний имеют у владельцев или учредителей граждан России или Белоруссии. Также аналитики установили, что минимум 270 украинских компаний являются совладельцами российских предприятий.

Однако настоящий улов – за границей. С началом вторжения ежедневно появляются сообщения об арестованных активах россиян. В украинском НАПК говорят, эта сумма уже доходит до триллиона долларов.

Однако арест и конфискация – вещи совсем другие. И западные страны впервые за свою историю только начинают говорить о возможности конфискации таких активов. А тут уже может быть что угодно: от виллы Соловьева в Италии до 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.

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