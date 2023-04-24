Медведчук имеет значительную ценность для ФСБ: Буданов оценил эффективность кума Путина

Благосклонности Кремля один из важнейших агентов РФ в Украине может лишиться только после поражения России в войне.

Бывший народный депутат и государственный предатель Виктор Медведчук много лет работал на российскую Федеральную службу безопасности, через него и его окружение шли значительные средства и эффективность его подрывной работы против украинской государственности не нужно умалять.

Такое мнение высказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, на Медведчука была сделана главная ставка Кремля во время полномасштабного вторжения, хотя были и другие варианты.

“На Медведчука они очень надеялись, потому что он был легитимным народным депутатом. В отличие от Януковича, просто кричащего, что он легитимен, Медведчук был легитимным на самом деле. Сивкович там большую роль играл, но без статуса он был”, — отметил руководитель украинской военной разведки.

Буданов отметил, что Медведчук все еще представляет значительную ценность для Федеральной службы безопасности, потому что он работал на них годами и на нем замыкались значительные денежные потоки.

“На него шли средства, и на нем, и на его окружении, под его контролем, довольно большие суммы. Если вы думаете, что кто-то ценит какие-то человеческие качества, дружбу – это не так”, — подчеркнул он.

Буданов также отметил, что работу Медведчука как агента Кремля в Украине нельзя назвать полным провалом.

“Нельзя сказать, что он плохо работал здесь. Это неправда. Он работал достаточно эффективно. То, что он немного больше чем немного оставлял – это другой вопрос. Но результат был? Был. То, что он не оказался в конце концов таким удачным, как они надеялись – на большую прослойку пророссийского населения – это тоже факт. Но сказать, что он был неэффективным, нельзя”, – объяснил глава ГУР Минобороны.

Кирилл Буданов утверждает, что потерять благосклонность Кремля Медведчук не может, пока война не завершена.

“Ситуация не разрешена до конца, а разрешиться может только после ее официального завершения. Для этого нужно возвращение нам границ. Это все будет происходить”, – заверил он.

Напомним, ранее Виктор Медведчук пожаловался российским пропагандистам на "страдания", переживаемые после задержания весной прошлого года.

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