Медведчук просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя (видео)

Медведчук просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя (видео)

СБУ задержала Медведчука 12 апреля.

Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом сообщает СБУ.

Медведчук говорит, что защитники и жители Мариуполя находятся в заблокированном оккупантами городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры. А потому предлагает обмен.

"Агрессия РФ повлекла за собой в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию РФ и сознательно разрушают город", — говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что по разным оценкам, в заблокированном оккупантами Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей. В то же время, город продолжают защищать украинские защитники.

Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области

К слову, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.