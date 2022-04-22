"Медведчук сейчас дает показания и рассказывает все, что происходило": Данилов рассказал о дальнейшей судьбе кума Путина

"Медведчук сейчас дает показания и рассказывает все, что происходило": Данилов рассказал о дальнейшей судьбе кума Путина

Задержанный кум Путина Виктор Медведчук сейчас дает показания украинским спецслужбам, рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он незаконно зарабатывал и тому подобное.

Задержанного Медведчука после допросов по возможности обменяют на украинцев, захвативших РФ в плен.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил в интервью "Общественному".

Данилов выразил мнение, что россиянам не очень нужен Медведчук, поскольку попытки его жены Марченко с обращениями не имели успеха.

"Поскольку я понимаю, россиянам не очень нужен Виктор Медведчук, попытки госпожи Марченко (жены Медведчука — ред.) обращаться ко всему и ко всему, что нужно сделать обмен, на сегодня такого решения нет. Он дает сейчас показания, рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и т.д.. Далее, если будет возможность и потребность поменять этого отброса на наших граждан, которые в плену, — я не вижу здесь ничего удивительного, но сначала допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было", – пояснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ни для кого не секрет, что Медведчук был агентом РФ на территории Украины. Однако проблема в том, что он не один, их много.

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"После того, как они мечтали, что они через 2-3 дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами с честью и совестью должны были возглавить правительство, все наши институции, — это были украинские военные самого высокого уровня. Странно было бы, если бы нами здесь руководил кто-то (граждане РФ — ред.). И когда вбросы, что здесь будет руководить Царев, какие-то другие люди — нет, это люди, которые имели и имеют гражданство Украины и имеют большие звезды на своих погонах пока", — сказал Данилов.

Он добавил, что Медведчук должен быть "серым кардиналом" в Украине.

"И если бы наша СБУ работала со времен Кучмы плодотворно и качественно, то Медведчук при Кучме был бы уже за решеткой", — подытожил Данилов.

Напомним, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

В понедельник, 18 апреля, бывший нардеп обратился к Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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