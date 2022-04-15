Медведчук скрывался в не менее роскошном доме в 500 метрах от собственного поместья: ТСН увидела условия

Медведчук скрывался в не менее роскошном доме в 500 метрах от собственного поместья: ТСН увидела условия

Соседи говорят, что не подозревали о таком разыскиваемом соседе.

Роскошь это неотъемлемая потребность Виктора Медведчука, поэтому даже для укрывательства он выбрал не обычную квартиру, а трехэтажные хоромы, расположенные в нескольких сотнях метров от его собственного большого имения, где кум Путина сначала находился на домашнем аресте.

Об этом говорится в ТСН.

Почти восемьсот квадратов, шесть комнат и три этажа. Здесь тебе и зеленая лужайка и дизайнерский интерьер. Еще летом прошлого года это имение сдавали в аренду за 13 тысяч долларов в месяц и арендатора нашли... самого Виктора Медведчука. Именно здесь кум Путина скрывался по свидетельству его охранника. И отсюда отправился в свое неудачное путешествие, закончившееся громким задержанием.

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Это имение Медведчук выбрал уже после начала войны как убежище А пока жил в собственном, где был под домашним арестом. Там десятки камер и забор в несколько метров высотой, чтобы не было видно, чем занимается владелец. Однако за несколько дней до полномасштабного наступления России вещи из имения внезапно начали вывозить. Его жена Оксана Марченко уехала в Беларусь. Сам Медведчук оставался в имении под домашним арестом, но уже без электронного браслета, а затем скрылся.

Сейчас у поместья тихо, а за домом следит не охрана Медведчука, а полиция. Именно здесь они искали Медведчука после начала войны, но тот уже был по соседству, укрытие расположено всего в пятистах метрах от особняка нардепа. Но здесь его никто даже не думал искать, даже новые соседи не знали, с кем делят улицу.

«Я не видела никого, да я и не выхожу. Да и зачем оно нам, "меньше знаешь, лучше спишь"», – говорит соседка имения.

О том, что рядом скрывался целый кум Путина, они узнали из новостей. Теперь здесь никого нет. Ни полиции, ни охраны Медведчука. Единственное напоминание, что он здесь был – это свидетельство охранника. А еще все те же соседи, которым будет что рассказать о своей улице.

«Ну что мы там заглядываем. Я увидела, ну говорю: хоть теперь наша улица будет знаменита. Так я говорила, что Меладзе живет на нашей улице, а теперь я еще скажу, что скрывался Медведчук», — смеется женщина.

Как выглядит дом, где больше месяца скрывался Виктор Медведчук

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