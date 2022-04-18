Медведчук во время профессиональной беседы "поплывет" и даст показания – Арестович

Медведчук во время профессиональной беседы "поплывет" и даст показания – Арестович

Кроме Медведчука, были задержаны также многие его работники, и они дают показания правоохранительным органам.

Виктор Медведчук, задержанный СБУ, скорее всего, во время профессиональной беседы, так как является адвокатом, "поплывет" и даст показания.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Кроме того, он добавил, что кроме Медведчука были задержаны также многие его работники, и они дают показания правоохранительным органам.

"У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое произошло", — отметил Арестович.

Он добавил, что задержанные соратники Медведчука не интересны обмену, поэтому рассказывают много важной и полезной информации, чтобы их отпустили.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что Россия продолжает передислокацию боевой техники из Белоруссии на восток Украины.

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