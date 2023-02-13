Медведчук выступил на белорусском ТВ: о чем наврал кум Путина

Экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук 12 февраля выступил в эфире белорусского телеканала. В интервью пропагандистам он заявил, что в Украине "правит неонацизм", а украинцев "запугали и угрожают репрессиями".

По словам предателя Медведчука, миллионы граждан уезжают из страны не из-за полномасштабной войны, а из-за "политики и преступной власти Зеленского".

"...есть другая Украина, другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире. Говорящий, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией. Мы хотим, чтобы преступная власть канула в Лету. И это огромная работа, которую мы начали и которую будем проводить, чтобы поломать то информационное поле, которое, как туман, сегодня овеяло мнения, сознание украинцев, полное антироссийской истерии и построения антиРоссии в Украине", — сказал он.

Медведчук заявил, что "в основе политики Зеленского сегодня власть, а режим вооружился политикой неонацизма".

"Сегодня надо развеять миф о том, что этот неонацизм поддерживается украинцами. Он не поддерживается 9-12 миллионами, покинувшими страну. Он не поддерживается миллионами, которые находятся в Украине, которых, к сожалению, загнали под лавку, запугали, угрожают репрессиями, уголовными преследованиями, издевательствами и насилием. Но это все нужно продемонстрировать, доказать, сделать, чтобы неонацизм прекратил существование на территории Украины", — добавил предатель.

Задержание и обмен Виктора Медведчука

Напомним, что бывшего нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Служба безопасности Украины задержала 12 апреля 2022 года.

21 сентября состоялся исторический обмен пленными. Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя. Тогда Медведчука удалось обменять на двести пленных защитников Украины.

Во время обысков в имениях Медведчука и его супруги Оксаны Марченко правоохранители обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

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