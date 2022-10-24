Медведев натянул кожаный плащ и еще раз пригрозил Украине танками, ракетами и беспилотниками

Медведев утверждает, что у России есть оружие для войны против Украины.
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев натянул кожаный плащ и посетил оборонное предприятие России "Уралвагонзавод". Он заявил, что у агрессора оружие не закончилось и в очередной раз пригрозил Украине танками, ракетами и беспилотниками.
Об этом "запасной президент" России написал в Telegram.
Медведев заявил, что по поручению Путина проверил, как в России идет выпуск танков и приказал ускорить производство бронетехники для войны против Украины. Российский чиновник также раз разразился угрозами в сторону Украины.
"Неоднократно читал утверждение, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Вроде бы все потратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до высокоточных ракет и дронов. Ждите!", — заявил Медведев.
Медведев и агрессивные заявления в сторону Украины
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что в России осталось 13% предвоенных запасов баллистических ракет типа "Искандер", 43% — крылатых ракет типа "Калибр" и 45% — крылатых ракет авиационного базирования типа Х-101 и Х-555.
Также одиозный Дмитрий Медведев призвал европейцев сбрасывать свои правительства. Когда Россия обстреливала Запорожскую АЭС, Медведев обвинил в этом Украину и в то же время пригрозил миру "новым Чернобылем".
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал российского чиновника дураком, который не понимает, что с ним делают. По данным Арестовича, Медведев находится в процессе алкогольного распада личности.
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