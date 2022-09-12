Снова размечтался о капитуляции: Медведев ошарашил новым заявлением

Российские власти якобы готовы к переговорам, но на своих условиях.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с РФ.

Об этом пишет пропагандистское издание "РИА Новости".

В частности, он снова напомнил о "капитуляции украинских властей".

"Некий Зеленский сказал, что он не будет вести с диалог с тем, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что любой договор с Россией можно будет заключить, только если Кремль выведет свои войска с территории Украины.

Президент признал, что пока не видит желания РФ идти на переговоры.

"На сегодняшний день нет. Я не вижу никакого желания с их (России – ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин – ред.) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит ультиматумы", – подытожил Зеленский.

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