Рупор Кремля Дмитрий Медведев пригрозил провести "парад" России в Берлине.

Такое заявление он озвучил в ответ на слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, пишет пропагандистские СМИ.

"Тот немец, желающий нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине", — сказал он.

Более того, российский муртад приказал и Великобританию, заявив, что Россия может утопить Лондон в "морской бездне".

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, пока их наглый и отвратительно сырый остров не уйдет в бездну морскую от волны, созданной новейшей системой русского оружия. Let it be, как пели "Битлз"...", — написал в Telegram некогда бывший президентом РФ Медведев.

Ранее Медведев написал громкую публикацию по теме: "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна".

