Медведев / © Associated Press

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Российские чиновники продолжают прибегать к ядерному шантажу, пытаясь запугать Украину и ее западных партнеров. В этот раз с очередными угрозами выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия якобы может прибегнуть к превентивному применению ядерного оружия.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления политика.

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Медведев оправдывает агрессию РФ в Украине

В своей речи Медведев повторил традиционные кремлевские нарративы, которыми Москва пытается оправдать полномасштабное вторжение в Украину, которое в РФ называют СВО. По его словам, нападение якобы было вынужденным шагом из-за стремления Киева вступить в НАТО.

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Российское чиновник также попытался провести параллели между войной против Украины и действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.

«РФ начала СВО из-за прямой угрозы боевых действий, связанных с курсом Киева в НАТО, в этом отличие от атаки США на Иран», — заявил Медведев.

Ядерные угрозы РФ: при каких условиях Медведев пригрозил ударом

Значительную часть своих заявлений Медведев посвятил возможности применения оружия массового поражения. По его словам, Москва до сих пор не использовала ядерный арсенал в войне против Украины только потому, что в этом якобы «не было прямой необходимости».

Он также заявил, что Кремль оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар в двух случаях:

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в случае массированного применения неядерных средств, которое повлечет за собой масштабные катастрофы;

в случае тайной передачи Украине ядерного оружия по западным странам.

«Киев и его единомышленники должны помнить, что РФ не только имеет право, но и в ряде ситуаций обязана использовать ядерное оружие», — пригрозил российский чиновник.

Кроме того, Медведев утверждает, что Украина и страны НАТО, якобы, уже неоднократно создавали ситуации, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие. Однако, по его словам, окончательное решение в Кремле принимается только после «комплексной оценки» обстановки.

Напомним, не только Дмитрий Медведев прибегает к угрозам в адрес Украины. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о войне, заявил, что Россия могла бы действовать значительно жестче. Он также подчеркнул, что РФ не заинтересована во временном перемирии и будет продолжать войну параллельно переговорам.

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