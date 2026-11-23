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Медведев пригрозил Украине превентивным ядерным ударом: что заявили в Кремле
Россия снова использует ядерную риторику для устрашения Украины и Запада.
Российские чиновники продолжают прибегать к ядерному шантажу, пытаясь запугать Украину и ее западных партнеров. В этот раз с очередными угрозами выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия якобы может прибегнуть к превентивному применению ядерного оружия.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления политика.
Медведев оправдывает агрессию РФ в Украине
В своей речи Медведев повторил традиционные кремлевские нарративы, которыми Москва пытается оправдать полномасштабное вторжение в Украину, которое в РФ называют СВО. По его словам, нападение якобы было вынужденным шагом из-за стремления Киева вступить в НАТО.
Российское чиновник также попытался провести параллели между войной против Украины и действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.
«РФ начала СВО из-за прямой угрозы боевых действий, связанных с курсом Киева в НАТО, в этом отличие от атаки США на Иран», — заявил Медведев.
Ядерные угрозы РФ: при каких условиях Медведев пригрозил ударом
Значительную часть своих заявлений Медведев посвятил возможности применения оружия массового поражения. По его словам, Москва до сих пор не использовала ядерный арсенал в войне против Украины только потому, что в этом якобы «не было прямой необходимости».
Он также заявил, что Кремль оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар в двух случаях:
в случае массированного применения неядерных средств, которое повлечет за собой масштабные катастрофы;
в случае тайной передачи Украине ядерного оружия по западным странам.
«Киев и его единомышленники должны помнить, что РФ не только имеет право, но и в ряде ситуаций обязана использовать ядерное оружие», — пригрозил российский чиновник.
Кроме того, Медведев утверждает, что Украина и страны НАТО, якобы, уже неоднократно создавали ситуации, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие. Однако, по его словам, окончательное решение в Кремле принимается только после «комплексной оценки» обстановки.
Напомним, не только Дмитрий Медведев прибегает к угрозам в адрес Украины. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о войне, заявил, что Россия могла бы действовать значительно жестче. Он также подчеркнул, что РФ не заинтересована во временном перемирии и будет продолжать войну параллельно переговорам.