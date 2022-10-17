Медведев пугает Израиль, что помощь Киеву разрушит отношения с РФ: основной нарратив, продвигаемый росСМИ

По словам заместителя председателя Совбеза РФ, если Израиль будет поставлять Украине оружие, то ему "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией. По данным Центра противодействия дезинформации, это – основной нарратив, который сегодня продвигают российские СМИ.

"По словам чиновника страны-агрессора, если Израиль будет поставлять Украине оружие, то ему пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями. Заявление Медведева — это ответ на слова министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шайа, выступившего за отправку военной помощи Украине. Угрозы кремля несут чисто манипулятивный характер, а на этот раз — это еще и пример лицемерия, поскольку Иран поставляет ударные беспилотники для России и планирует передать баллистические ракеты. Хотя Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а кремль не дает комментариев", — отмечает ЦПД.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что посторонняя военная поддержка Ирана – свидетельство того, что силы РФ иссякают.

"ЕС заявил, что против Ирана будут введены жесткие санкции, если причастность Ирана будет доказана", — говорится в сообщении.

Напомним, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Израиль может передать Украине антидроновые ружья для борьбы с дронами-камикадзе иранского производства.

Последствия атак России по Украине 17 октября и о чем лжет Иран - Евгений Енин

Читайте также: