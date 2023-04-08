Медведев сделал заявление по поводу будущего Украины: "Не нужна никому"

По его словам, "Украина не нужна украинцам", которые уже больше 400 дней защищаются от российской армии.

Российский муртад Медведев сделал очередное заявление по Украине.

Об этом пишет ТАСС.

В этот раз он написал громкую публикацию на тему: "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна".

По его "аргументам", Украина "не нужна России", которая уже больше года ведет полномасштабную войну и пытается оккупировать территории.

Далее он берется размышлять, почему Украина "не нужна" Европе, США, Африке и Латинской Америке и Азии.

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Также заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что "Украина не нужна украинцам", которые уже более 400 дней защищаются от российской армии.

Отметим, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев решил больше не скрывать имперские амбиции Кремля и заявил, что Украина всегда была частью "Великой России".

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