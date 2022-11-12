Медведев снова разбушевался: грозится применить против Украины "весь арсенал"

Приспешник Путина и заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что время нанести удары по "враждебным целям" в украинских городах просто еще не пришло.

В субботу, 12 ноября, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, верный соратник президента Путина, пригрозил применить против Украины "весь арсенал возможных средств поражения".

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев в очередной раз заявил, что россияне на территории Украины воюют якобы против НАТО и стран Запада, возвращая "свои исконные земли" и устанавливая "новый мировой порядок".

"Любые параллели с прошлым ложны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", — самоуверенно изрек заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Медведев также заявил, что Россия якобы из-за свойственной ей "человеческой доброты" до сих пор не использовала "весь арсенал возможных средств поражения" и "не наносила удары по всем возможным враждебным целям, расположенным в населенных пунктах".

"Всему свое время", — пригрозил он.

Напомним, ранее праворадикальное российское политическое объединение НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдное, но довольно громкое шествие в столице России. Люди под красными и "колорадскими" флагами скандировали цитату Путина и требовали нанести ядерный удар по Вашингтону.

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