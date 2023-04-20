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Медведев снова устроил истерику из-за Зеленского: он набросился на президента Украины

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Медведев снова устроил истерику из-за Зеленского: он набросился на президента Украины

Фото: Getty Images

Медведев набросился на Зеленского.

"Запасной президент РФ" Дмитрий Медведев устроил очередную истерику и набросился на Владимира Зеленского.

Об этом он написал в соцсетях.

Медведев вспомнил статью Die Welt и почему-то сравнил Зеленского с немецкими нацистами. Он в очередной раз обозвал президента Зеленского.

"Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу "украинских нацистов" не повторять ошибок немецкого фюрера, совершенных под Сталинградом. Искренние люди: наконец-то поняли, что это актер — настоящий проверенный фашист, настоящий наследник национал-социалистов Германии будет таким разгромом его разгрома, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец совсем не фельдмаршал Паулюс", — заявил безумный политик.

Напомним, Медведев пригрозил "вооружить КНДР" после заявлений Сеула о возможной помощи Украине.

Также Медведев пригрозил Польше "исчезновением", на что ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

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Дата публикации
Просмотры
300
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