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"Судный день" для Украины из-за ударов по оккупированному Крыму: Медведев удалил свое сообщение о мести РФ за взрывы на полуострове

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"Судный день" для Украины из-за ударов по оккупированному Крыму: Медведев удалил свое сообщение о мести РФ за взрывы на полуострове

Фото: commons.wikimedia.org

В России экс-президент Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае, если будет нанесен удар по оккупированному РФ Крыму.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Медведев снова прибег к запугиванию. В этот раз он угрожает Украине "судным днем", если ВСУ нанесут удар по оккупированному Крыму.

Об этом сторонник фюрера Путина написал на своей странице в соцсети, однако впоследствии этот пост удалили.

О "судном дне" для Украины Медведев сказал во время заседания российского правительства. Экс-президент заявил, что Россия якобы "готова" бороться за Крым, в случае, если по нему нанесут удар украинские военные.

Что интересно, сообщение Медведев удалил вечером 18 августа, когда жители полуострова стали массово заявлять о взрывах вблизи военных объектов.

Напомним, что Медведев откровенно угрожает Европе атомными станциями.

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