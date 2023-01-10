Медведев устроил истерику, потому что "Украина лучше модернизирует танки Т-72"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил истерику, потому что "Украина лучше модернизирует советские танки Т-72" и пригрозил российскому военно-промышленному комплексу "ответственностью".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Медведев на одном из совещаний заявил, что Украина начала модернизировать 100 советских танков и заявил, что РФ должна быстрее ремонтировать технику, чтобы отправлять ее на войну против украинцев.

"Обратил, например, сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю — не каких-то там иностранных танков, а Т-72, для того чтобы поставлять из советского наследия", — заявил Медведев.

"Запасной президент" России также пригрозил ответственностью за срыв государственных оборонных заказов страны-агрессорки.

Напомним, Чехия сообщила о передаче Украине танков. Премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал танк Т-72, который страна передает Украине.

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